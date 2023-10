டைகர் ஷெராப் படத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த ரஜினி

விகாஸ் பாஹி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'கண்பத்'. டைகர் ஷெராப், கீர்த்தி சனோன், அமிதாப் பச்சன் ஆகியோர் நடித்துள்ள இந்த திரைப்படத்தை பூஜா எண்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் குட் கோ நிறுவனம் சார்பில் வாசு பாக்னானி, ஜாக்கி பாக்னானி, தீப்ஷிகா தேஷ்முக் மற்றும் விகாஸ் பால் ஆகியோர் பிரமாண்டமாக தயாரித்துள்ளனர்.

இப்படம் இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் இன்று (அக்டோபர் 20) திரையரங்குகளில் வெளியானது. இந்நிலையில், இந்த படத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் சமூக வலைதளத்தில் பதிவு ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், "கண்பத் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வாழ்த்துகிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார். இந்த பதிவு வைரலாகி வருகிறது.

My hearty wishes to @iTIGERSHROFF and the entire cast and crew of #Ganapath. All the very best to you and wishing the film a grand success.#tigershroff #ganapath #jackieshroff @bindasbhidu