ஐஷ்வர்யா லட்சுமி பூங்குழலியாக மாறியது எப்படி? பொன்னியின் செல்வன் படக்குழு வெளியிட்ட மேக்கிங் வீடியோ

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விக்ரம், கார்த்தி, ஜெயம்ரவி, சரத்குமார், பார்த்திபன், பிரகாஷ்ராஜ், ஐஸ்வர்யா ராய், திரிஷா உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிப்பில் வெளியான படம் பொன்னியின் செல்வன்-1. இப்படம் விமர்சன ரீதியாகவும் வருமான ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்று சில விருதுகளையும் குவித்தது. இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வருகிற ஏப்ரல் 28-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இப்படத்தின் டிரைலர் மற்றும் பாடல்கள் வெளியாகி படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில் பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் பூங்குழலி கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்த ஐஷ்வர்யா லட்சுமியின் மேக்கிங் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டு ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது. இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

A ray of sunshine in a sea of darkness!

Here is the most-awaited BTS of #Poonguzhali #AishwaryaLekshmi



In theatres from 28th April in Tamil, Hindi, Telugu, Malayalam, and Kannada!



ICYMI, watch #PS2Trailer

▶ https://t.co/vtlkJV9skk#CholasAreBack #PS2 #PonniyinSelvan2… pic.twitter.com/k88QrSL2WJ