நடக்குறது போட்டியில்ல போர்.. லால் சலாம் டீசர் வெளியீடு

Wishing you a Happy Deepavali ? Proudly presenting the power packed intense TEASER of #LalSalaam ? to double your celebrations ?▶️ https://t.co/wkxS1oUAJTIn Cinemas ?️ PONGAL 2024 Worldwide ☀️? Releasing in Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam & Kannada!@rajinikanth… pic.twitter.com/lC9oQkzgUF