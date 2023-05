மலையாளத்தின் முதல் வெப்தொடர்.. கவனம் ஈர்க்கும் கேரளா க்ரைம் பைல்ஸ் டீசர்

ஜூன், மதுரம் படங்களை இயக்கிய இயக்குனர் அஹம்மது கபீர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள வெப் தொடர் "கேரளா க்ரைம் பைல்ஸ் - ஷிஜு பாரையில் வீடு, நீண்டக்கரா" . பர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஸ்டுடியோஸ் (First Print Studios) சார்பில் ராகுல் ரிஜி நாயர் தயாரித்துள்ள இந்த வெப்தொடரில் லால், அஜு வர்கீஸ் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

கிரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இந்த வெப்தொடருக்கு ஆஷிக் ஐமர் கதை எழுதியுள்ளார். மேலும், ஹேஷாம் அப்துல் வஹாப் இசையமைத்துள்ளார், மகேஷ் புவனேந்த் படத்தொகுப்பு செய்துள்ளார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாகி வரும் இந்த வெப் தொடரின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறது.

சிக்கலான சவால் மிகுந்த வழக்கை காவல்துறையினர் எப்படி விசாரிக்கிறார்கள் என்பதை சுற்றியே இந்த வெப்தொடரின் கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வெப்தொடர் மலையாளம் மட்டுமல்லாது, தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம், பெங்காலி மற்றும் மராத்தி ஆகிய மொழிகளில் விரைவில் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது. "கேரளா க்ரைம் பைல்ஸ் - ஷிஜு பாரையில் வீடு, நீண்டக்கரா" வெப்தொடர் மலையாளத்தில் முதல் வெப்தொடர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Sub-inspector Manoj and his team are on a race to catch a murderer. Their only clue - A fake address!. 'Kerala Crime Files'- Shiju, Parayil Veedu, Neendakara' teaser is out now. pic.twitter.com/rEz23YF98q