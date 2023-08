லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா வருவோம்.. ஜெயிலர் டிரைலர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

Late ah vandhalum latest ah varuvom… The wait is over! It's time for his arrival? #JailerShowcase Releasing Tomorrow ?@rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @Mohanlal @NimmaShivanna @bindasbhidu @tamannaahspeaks @meramyakrishnan @suneeltollywood @iYogiBabu… pic.twitter.com/BobmFJ4oGV