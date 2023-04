இவங்க ரெண்டு பேருடைய கூட்டணி கலவரமா இருக்கும்..! ஹிப்ஹாப் ஆதி பதிவு

மரகத நாணயம் படத்தை இயக்கிய ஏ.ஆர்.கே.சரவணன் இயக்கத்தில் ஹிப்ஹாப் ஆதி நடித்து வரும் படம் 'வீரன்'. ஃபேண்டசி காமெடி ஆக்ஷன் எண்டர்டெயினர் படமாக உருவாகி வரும் இப்படத்தில் ஆதிரா ராஜ் கதாநாயகியாகவும், வினய் ராய் வில்லனாகவும் நடித்துள்ளனர். மேலும் முனிஷ்காந்த், காளி வெங்கட், சசி செல்வராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

சத்யஜோதி பிலிம்ஸ்' தயாரித்துள்ள இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து போஸ்ட் புரொடக்சன் பணிகளில் படக்குழு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இந்நிலையில் ஹிப்ஹாப் ஆதி சமூக வலைத்தளத்தில் வீரன் படத்தின் புகைபடத்துடன் பதிவிட்டிருப்பது பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

அதில், டீக்கடை நாராயணன் மற்றும் பெருசுடன் இந்த கவ்பாய் கலக்கபோகிறான். இவங்க ரெண்டு பேருடைய கூட்டணி கலவரமா இருக்கும் என்று பதிவிட்டுள்ளார். அந்த புகைப்படத்தில் முனிஷ்காந்த் மற்றும் காளி வெங்கட்டுடன் ஹிப்ஹாப் ஆதி நடனமாடுவது போன்று இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த பதிவு தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

The cowboy rocking with Tea Kadai Narayanan and Perusu ??? These two are going to be a riot ??? #veeran pic.twitter.com/VkR9O5thv8