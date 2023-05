ஹிப்ஹாப் ஆதியின் 'பப்பர மிட்டாய்' பாடல் வெளியானது!

மரகத நாணயம் படத்தை இயக்கிய ஏ.ஆர்.கே.சரவணன் இயக்கத்தில் ஹிப்ஹாப் ஆதி நடித்து வரும் திரைப்படம் 'வீரன்'. ஃபேண்டசி காமெடி ஆக்சன் எண்டர்டெயினர் படமாக உருவாகி வரும் இந்த படத்தில் ஆதிரா ராஜ் கதாநாயகியாகவும், வினய் ராய் வில்லனாகவும் நடித்துள்ளனர். மேலும் முனிஷ்காந்த், காளி வெங்கட், சசி செல்வராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். சத்யஜோதி பிலிம்ஸ்' தயாரித்துள்ள இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து போஸ்ட் புரொடக்சன் பணிகளில் படக்குழு தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

இந்த நிலையில், 'வீரன்' படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, 'வீரன்' திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான 'பப்பர மிட்டாய்' பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. விக்னேஷ் ஸ்ரீகாந்த் எழுதியுள்ள இந்த பாடலை வைசாக் மற்றும் ஹிப்ஹாப் தமிழா இணைந்து பாடியுள்ளனர். இந்த பாடல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

'வீரன்' திரைப்படம் வருகிற ஜுன் 2-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

90's Kids assemble ?? Vibe to the refreshing #PaparaMitta track from #Veeran out now ?https://t.co/bDMdnrx70B



Grand release on JUNE 02nd @hiphoptamizha @ArkSaravan_Dir@VinayRai1809 @kaaliactor@saregamasouth @SakthiFilmFctry @VaisaghOfficial @SathyaJyothi pic.twitter.com/gTXEncBxst