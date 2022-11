தவறான தகவல்களை தள்ளி வைப்பது நல்லது.. வதந்திகளுக்கு பதிலளித்த ஹிருத்திக் ரோஷன்..

பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன், சுஷானே என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். பின்னர் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு விவாகரத்து செய்தனர். இந்த தம்பதியினருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கின்றனர். சமீபகாலமாக இவர் பாடகியும் நடிகையுமான ஷபா ஆசாத் என்பவரை காதலித்து வருகிறார்.

இருவரும் பொது நிகழ்ச்சிகளில் சேர்ந்தே கலந்து கொள்கின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து ஹிருத்திக் ரோஷனும் ஷபா ஆசாத்தும் மும்பையில் மூன்று மாடிகள் கொண்ட ஆடம்பர அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் குடியேற முடிவு செய்துள்ளதாகவும் இந்த வீட்டின் மதிப்பு ரூ.100 கோடி என்றும் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் லிவ் இன் ரிலேசன்ஷிப்பில் இருக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வந்தன.

இந்நிலையில், இந்த தகவலை மறுத்துள்ள நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், "இதில் எந்த உண்மையும் இல்லை. ஒரு பொது நபராக நான் ஆர்வத்தின் கீழ் இருப்பேன் என்று புரிந்து கொள்கிறேன். ஆனால், நாம் தவறான தகவல்களை தள்ளி வைப்பது நல்லது. இது ஒரு பொறுப்பான வேலை" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

There is no truth to this.



As a public figure, I understand I'll be under the lens of curiosity, but it's best if we keep misinformation away, especially in our reportage, which is a responsible job. https://t.co/jDBQF0OvdL