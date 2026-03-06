Live
      சென்னை

      #MKStalin இந்தியாவுக்கு ஏன் மற்றொரு நாட்டின் ஒப்புதல் தேவை?- மத்திய அரசுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி

      மாலை மலர் 6 March 2026 3:11 PM IST
      • சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவின் கண்ணியம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
      • நாட்டின் இறையாண்மை மற்றும் நலன்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

      சென்னை:

      முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      ரஷியாவிலிருந்து இந்தியா 30 நாட்களுக்கு மட்டுமே எண்ணெய் வாங்க அமெரிக்கா முடிவு செய்யும்போது, அது ஒரு அடிப்படை கேள்வியை எழுப்புகிறது. தனது சொந்த எரிசக்தித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய இந்தியாவுக்கு ஏன் மற்றொரு நாட்டின் ஒப்புதல் தேவை?

      விசாகப்பட்டினத்தில் இந்தியா நடத்திய சர்வதேச கடற்படை மதிப்பாய்வு 2026 கடற்படைப் பயிற்சியில் பங்கேற்ற உடனேயே, ஆயுதம் ஏந்தாத ஈரானிய போர்க்கப்பலான IRIS தேனாவை அமெரிக்கா மூழ்கடித்ததும் சமமாக கவலையளிக்கிறது. பன்னாட்டுப் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவிற்கு வந்த ஒரு கப்பல் அத்தகைய விதியை சந்திக்கும் போது, இந்தியா அமைதியாகவோ அல்லது செயலற்றதாகவோ தோன்ற முடியாது.

      இந்தியாவின் நீண்டகால மூலோபாய சுயாட்சி மற்றும் சுதந்திரமான வெளியுறவுக் கொள்கையின் பாரம்பரியத்தில் மத்திய பாஜக அரசு முற்றிலும் சமரசம் செய்ததாகத் தெரிகிறது. சர்வதேச அரங்கில் இந்தியாவின் கண்ணியம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், மேலும் நாட்டின் இறையாண்மை மற்றும் நலன்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளார்.

      MK Stalin DMK India Russia US oil முக ஸ்டாலின் திமுக இந்தியா ரஷியா அமெரிக்கா எண்ணெய் மத்திய அரசு 
