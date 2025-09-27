Live
      தி.மு.க.வுக்கு போடும் ஓட்டு பா.ஜ.க.விற்கு போடப்படும் ஓட்டு- விஜய்
      நாமக்கல்

      தி.மு.க.வுக்கு போடும் ஓட்டு பா.ஜ.க.விற்கு போடப்படும் ஓட்டு- விஜய்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Sept 2025 3:32 PM IST
      • 2026 தேர்தலில் திமுக- தவெக இடையில் தான் போட்டி.
      • அதிமுக- பாஜக கூட்டணி மீது மக்கள் நம்பிக்கை வைக்கவில்லை.

      திமுக- பாஜக இடையே மறைமுக கூட்டணி இருப்பதாக தவெக தலைவர் விஜய் விமர்சித்துள்ளார்.

      அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

      2026 தேர்தலில் திமுக- தவெக இடையில் தான் போட்டி. பாஜகவுடன் கூட்டணி தேவையா என நான் கேட்கவில்லை, எம்ஜிஆரின் தொண்டர்கள் கேட்கின்றனர்.

      அதிமுக- பாஜக கூட்டணி மீது மக்கள் நம்பிக்கை வைக்கவில்லை.

      திமுகவிற்கு போடப்படும் ஓட்டு பாஜகவிற்கு போடப்படும் ஓட்டு. உஷாராக இருங்கள் மக்களே.

      வரும் தேர்தலில் ஒரு கை பார்த்துவிடலாம்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

