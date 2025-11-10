Live
      குடை இல்லை! காய்ச்சலுக்கு இடமில்லை! - மழையில் நனைந்தாலும் இனி சளி பிடிக்காது ?
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Nov 2025 12:00 PM IST (Updated: 10 Nov 2025 12:00 PM IST)
      • வீட்டிற்குச் செல்லும் வழியில் திடீரென பெய்யும் மழை ஒரு கவிதை போல இதமானது.
      • சளி மற்றும் காய்ச்சலுக்கு நேரடியான காரணம் ரைனோவைரஸ் போன்ற நுண்ணுயிரிகளே தவிர, மழையோ அல்லது குளிர்ச்சியோ அல்ல.

      வீட்டிற்குச் செல்லும் வழியில் திடீரென பெய்யும் மழை ஒரு கவிதை போல இதமானது. ஆனால், கையில் குடை இல்லாத போது, இந்த அழகு அச்சமாக மாறுகிறது. "மழையில் நனைந்தால் சளி பிடித்துவிடுமே" என்ற பயம்தான் இதற்குக் காரணம். இருப்பினும், சளி பிடிப்பதற்கும், மழையில் நனைவதற்கும் நேரடித் தொடர்பு இல்லை என்று அறிவியல் கூறினாலும், மழையின் குளிர்ச்சியால் நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதே காய்ச்சல் மற்றும் சளி வர முக்கியக் காரணம் என்பதால், இந்தத் தொகுப்பில் அறிவியல் உண்மைகளின் அடிப்படையில், குடையின்றி மழையில் பயணிப்பவர்கள் சளி பிடிக்காமல் பத்திரமாக வீட்டை அடைவதற்கு பின்பற்ற வேண்டிய எளிய, ஆனால் பயனுள்ள சில வழிமுறைகளை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

      சளி, காய்ச்சல், குளிர்ச்சி: முக்கோணத் தொடர்பு!

      சாதாரண சளி மற்றும் காய்ச்சலுக்கு நேரடியான காரணம் ரைனோவைரஸ் போன்ற நுண்ணுயிரிகளே தவிர, மழையோ அல்லது குளிர்ச்சியோ அல்ல. இருப்பினும், நாம் மழையில் நீண்ட நேரம் நனையவோ அல்லது அதிக குளிர்ச்சியான சூழலில் இருக்கவோ நேரும்போது, அது நம் உடலுக்குள் ஒரு பின்னடைவை ஏற்படுத்துகிறது. முக்கியமாக, ஈரமான ஆடை காரணமாக உடல் வெப்ப இழப்பு ஏற்பட்டு, உடல் வெப்பநிலை குறைகிறது. பல ஆராய்ச்சிகளின் படி, உடலின் வெப்பநிலை குறையும் போது, நமது நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடும் தற்காலிகமாகப் பலவீனமடைகிறது. இந்தக் காலக்கட்டத்தில், நம்மைச் சுற்றியுள்ள அல்லது ஏற்கெனவே உடலில் செயலற்ற நிலையில் இருக்கும் சளி வைரஸ்கள் சுலபமாகத் தாக்கிப் பெருகும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது.

      இதேபோல், குளிர்ந்த காற்று மற்றும் வெப்பநிலை மாற்றம் நம்முடைய சுவாசப்பாதையையும் பாதிக்கிறது. இது சுவாசப்பாதையைச் சுருக்கி, நம் தொண்டையை வறண்டு போகச் செய்கிறது. இதனால், வைரஸ்களை வடிகட்டி வெளியேற்றும் நம் உடலின் இயல்பான பாதுகாப்பு செயல்முறை தடைபடுகிறது. எனவே, மழையில் நனைவது நேரடியாக உங்களை நோய்வாய்ப்படுத்தாது; மாறாக, இது உடல் குளிர்ச்சியடைந்து, நோயெதிர்ப்புச் சக்தி குறைய ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி, வைரஸ்களின் தாக்குதலைச் சுலபமாக்குகிறது. இந்த காரணிகளை கட்டுப்படுத்தி, உடல் குளிர்ச்சியடையாமல் பார்த்துக்கொண்டால், மழையில் நனைவது பற்றி கவலைப்படத் தேவையில்லை.

      குடையை மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா?

      குடை இல்லாமல் மழையில் சிக்கிக்கொண்டால், சளியை தவிர்க்க உடல் வெப்பநிலையை பேணுவது மிக அவசியம். இதற்கு, முதலில் இந்த மழைக்காலத்தில் ஜீன்ஸ் அல்லது பருத்தி போன்ற ஈரத்தை உறிஞ்சும் ஆடைகளைத் தவிர்த்து, விரைவாகக் காயக்கூடிய செயற்கை இழைகள் கொண்ட உடைகளைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். இந்த ஆடைகள் குறைந்த அளவு தண்ணீரையே உறிஞ்சும் என்பதால், உடல் சூடு மிக வேகமாக குறையாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, ஒரு நீர்ப்புகா அல்லது நீர் விலக்கும் மேல் அடுக்கை கோட் வடிவில் நிரந்தரமாக மேலே அணிவது, மழை நீரைத் தடுத்து, வெப்ப இழப்பை கட்டுப்படுத்தும். மேலும், நமது உடலில் அதிக வெப்பம் வெளியேறும் பகுதியான தலைக்கு ஒரு தொப்பி அணிவதன் மூலமும், உடல் குளிர்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாகும் கால்கள் நனையாமல் காப்பதன் மூலமும் மைய வெப்பநிலையைப் பாதுகாக்கலாம்.


      மழையில் நனைந்தால் தேநீர் அல்லது சுக்கு காபி போன்ற சூடான பானம் அருந்துவது வெப்பநிலையை விரைவாகச் சீராக்க உதவும்

      அடுத்து, மழையில் மெதுவாகச் செல்வதற்குப் பதிலாக, உடனே விரைந்து செல்வது சிறந்த உத்தியாகும். வேகமாக நடக்கும் போது அல்லது லேசாக ஓடும்போது, நமது தசைகள் அதிக உள் வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன. இந்த வெப்பம், மழையின் குளிர்ச்சிக்கு எதிராகப் போராடி, உடல் வெப்பநிலையை பேண உதவுகிறது. வீட்டிற்கு வந்தவுடன், ஈரமான சாக்ஸ் மற்றும் காலணிகளை நீக்கிவிட்டு, தலை மற்றும் கால்களை நன்றாக துடைக்க வேண்டும். அத்துடன், உடனடியாகச் சூடான பானம் (தேநீர் அல்லது சுக்கு காபி) அருந்துவது அல்லது மிளகு ரசம் போன்ற சூடான உணவை உட்கொள்வது உடலின் உள் வெப்பநிலையை விரைவாகச் சீராக்க உதவும்.

      இவ்வாறு மழையை வெறும் பயத்தோடு அணுகாமல், விழிப்புணர்வோடு அணுகுவதன் மூலம், குடை இல்லாவிட்டாலும் கூட, ஆரோக்கியத்தைக் காத்துக் கொள்ள முடியும். சளி பிடிப்பதற்கு முக்கியக் காரணம் வைரஸ் என்பதால், மழையில் பயணிக்கும் போது உடல் வெப்பநிலையைக் குறைக்காமல் பாதுகாப்பதே மிக முக்கியமான விதி. வீட்டுக்கு திரும்பியதும், உடனடியாக ஈர உடைகளை மாற்றி, வெந்நீரில் குளித்து, ஒரு சூடான தேநீரை பருகுவதன் மூலம் உடலின் உள் வெப்பநிலையை சீராக்கினால், சளி பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பு நிச்சயம் குறையும். எனவே, குடை என்பது ஒரு சாதனம் மட்டுமே; விழிப்புணர்வே உண்மையான பாதுகாப்பு கவசம் என்பதை மனதில் நிறுத்தி செயல்படலாம். இனி மழையையும் பயமின்றி ரசிக்கலாம்

