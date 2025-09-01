Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      VIDEO: பாகிஸ்தான் பிரதமரை கண்டுகொள்ளாமல் புதினுடன் பேசிக்கொண்டே நடந்துசென்ற மோடி
      X
      சீனா

      VIDEO: பாகிஸ்தான் பிரதமரை கண்டுகொள்ளாமல் புதினுடன் பேசிக்கொண்டே நடந்துசென்ற மோடி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Sept 2025 12:34 PM IST
      • ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார்..
      • ரஷிய அதிபர் புதினை சந்தித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாடினார்.

      பிரதமர் மோடி தனது ஜப்பான் சுற்றுப்பயணத்தை நிறைவு செய்து, விமானம் மூலம் சீனா சென்றடைந்தார். கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிரதமர் மோடி சீனா சென்றார்.

      நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் உடன் சந்தித்து இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியா - சீனா இடையே இருதரப்பு உயர்மட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. இதில் வர்த்தகம், தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் உறவை வலுப்படத்த இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது.

      இதனையடுத்து இன்று சீனாவில் தொடங்கிய ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார்..

      ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு (SCO) உச்சி மாநாட்டில் ரஷிய அதிபர் புதினை சந்தித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாடினார்.

      அப்போது மாணத்தில் கலந்துகொண்ட பாகிஸ்தான் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப்பை கண்டுகொள்ளாமல் மோடியும் புதினும் பேசிக்கொண்டே சென்றனர். இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

      சீனா பிரதமர் மோடி PM Modi China ஜி ஜின்பிங் Xi Jinping ரஷியா புதின் Russia Putin பாகிஸ்தான் நவாஸ் ஷெரீப் Pakistan Nawaz Sharif 
      Next Story
      ×
        X