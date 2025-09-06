Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      கூட்டணியை கையாளத் தெரியவில்லை- நயினார் நாகேந்திரனை சாடிய டி.டி.வி. தினகரன்
      X
      மதுரை

      கூட்டணியை கையாளத் தெரியவில்லை- நயினார் நாகேந்திரனை சாடிய டி.டி.வி. தினகரன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Sept 2025 11:08 AM IST
      • கூட்டணி குறித்து டிசம்பரில் தான் அறிவிப்போம்.
      • கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுவது குறித்து நிதானமாகவே முடிவெடுத்தோம்.

      மதுரை :

      அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

      * பிரிந்து கிடக்கும் அ.தி.மு.க. அணிகளை இணைக்க அமித்ஷா முயற்சி எடுத்து வருகிறார்.

      * தேவையின்றி யாரையும் சந்திக்க வேண்டிய தேவை எனக்கில்லை.

      * கூட்டணி குறித்து டிசம்பரில் தான் அறிவிப்போம்.

      * கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுவது குறித்து நிதானமாகவே முடிவெடுத்தோம்.

      * அ.ம.மு.க.வை சிறிய கட்சி என நயினார் நாகேந்திரன் நினைத்திருக்கலாம்.

      * கூட்டணியை கையாள நயினார் நாகேந்திரனுக்கு தெரியவில்லை.

      * விஜயுடன் கூட்டணி என பேசுவது தவறானது.

      * தேர்தலில் விஜய் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் எனக்கூறினேனே தவிர அவருடன் இணையப்போகிறேன் எனக்கூறவில்லை.

      * அ.தி.மு.க.வை சேர்ந்த ஒருவர் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் ஆவதில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்றார்.

      TTV Dhinakaran AMMK vijay ADMK BJP Nainar Nagendran டிடிவி தினகரன் அமமுக விஜய் அதிமுக பாஜக நயினார் நாகேந்திரன் 
      Next Story
      ×
        X