Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      துர்கா பூஜை: 1200 மெட்ரிக் டன் ஹில்சா மீன்களை இந்தியாவுக்கு அனுப்பும் வங்கதேசம்
      X
      வங்காளதேசம்

      துர்கா பூஜை: 1200 மெட்ரிக் டன் ஹில்சா மீன்களை இந்தியாவுக்கு அனுப்பும் வங்கதேசம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Sept 2025 9:54 PM IST
      • வங்கதேசத்தின் தேசிய மீனாக ஹில்சா உள்ளது.
      • மழைக்காலங்களில் மேற்கு வங்கத்தில் ஹில்சா மீன் பிடிப்பதற்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுகிறது.

      துர்கா பூஜையை ஒட்டி, நட்புறவின் அடையாளமாக இந்தியாவுக்கு 1200 மெட்ரிக் டன் ஹில்சா மீன்களை வங்கதேசம் ஏற்றுமதி செய்ய உள்ளது

      வங்கதேசத்தின் தேசிய மீனாக ஹில்சா உள்ளது. மழைக்காலங்களில் இனப்பெருக்க காலத்தில், முட்டையிடுவதற்கு வசதியாக, மேற்கு வங்கத்தில் ஹில்சா மீன் பிடிப்பதற்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுகிறது.

      குறிப்பாக அந்நாட்டின் பத்மா ஆற்றில் பிடிபடும் இவ்வகை மீன்கள், மேற்கு வங்கம், அசாம், திரிபுரா, ஒடிசா, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் மாநிலங்களில் அதிகளவில் மக்களால் விரும்பி வாங்கப்படும்.

      முகமது யூனுஸ் தலைமையிலான வங்கதேச இடைக்கால அரசாங்கம் கடந்த ஆண்டு ஹில்சா மீன்கள் ஏற்றுமதியைத் தடை செய்தது. ஆனால் துர்கா பூஜைக்கு சற்று முன்னதாக மீன்களுக்கான தேவை அதிகமாக இருந்தபோது தடையை வங்கதேச அரசாங்கம் நீக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

      இந்தியா வங்கதேசம் மீன்கள் ஏற்றுமதி துர்கா பூஜை மீன் India Bangladesh fish Fishes export Durga Puja 
      Next Story
      ×
        X