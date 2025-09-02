என் மலர்
அ.தி.மு.க.வில் இருந்து விலகினால் செங்கோட்டையனுக்கு இருக்கும் வாய்ப்புகள் என்னென்ன?
- அதிமுகவில் இருந்து செங்கோட்டையன் விலக முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
- வருகிற 5-ந்தேதி மனம் திறந்து பேசப்போகிறேன் என்று செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அதிருப்தியில் உள்ளார். இதனால் அவர் அதிமுகவில் இருந்து விலக முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதுதொடர்பாக அவர் வருகிற 5-ந்தேதி மனம் திறந்து பேசப்போகிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ஒருவேளை அதிமுகவில் இருந்து செங்கோட்டையன் விலகினால் அவருக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளது
செங்கோட்டையன் திமுகவில் சேர வாய்ப்புள்ளதா?
* எம்.ஜி.ஆர். காலத்தில் இருந்தே செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் பயணிக்கிறார்.
* அதிமுகவின் மிக மூத்த தலைவர்களில் செங்கோட்டையனும் ஒருவர்.
* அதிமுகவில் இருந்து விலகி தி.மு.க.வில் இணைந்த செந்தில் பாலாஜி கொங்கு மாவட்டங்களின் பொறுப்பாளராக செயல்பட்டு வருகிறார்.
* ஒருவேளை செங்கோட்டையன் திமுகவில் இணைந்தால் அவரை விட ஜுனியரான செந்தில் பாலாஜியின் கீழ் செயல்படவேண்டிய நெருக்கடி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது
* ஆதலால் செங்கோட்டையன் திமுகவில் இணைவதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவே
செங்கோட்டையன் பாஜகவில் இணைந்து பயணிப்பாரா?
* அதிமுக - பாஜக கூட்டணி உறுதியாவதற்கு முன்பே டெல்லி வரை சென்று மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை செங்கோட்டையன் சந்தித்து பேசினார்.
* அதிமுக - பாஜக கூட்டணி உறுதியான பின்பு செங்கோட்டையனுக்கு, கட்சியில் கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் படிப்படியாகக் குறைக்கப்பட்டது.
* அதிமுக - பாஜக கூட்டணி இல்லையென்றால் கூட செங்கோட்டையன் பாஜகவில் இணைவதற்கு சாத்தியம் இருந்திருக்கும்.
* ஆகவே கூட்டணியால் இப்போது பாஜகவிற்கு செங்கோட்டையன் செல்ல வாய்ப்பு மிக மிக குறைவே, அதற்கு அவர் அதிமுகவிலேயே இருந்துவிடலாம்
செங்கோட்டையன் தனிக்கட்சி தொடங்குவாரா?
* செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து விலகி தனிக்கட்சி தொடங்கினால், திமுக, அதிமுகவை மீறிப் பிரகாசிப்பது கடினம், ஆதலால் அந்த முடிவை செங்கோட்டையன் எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு மிக மிக குறைவே.
செங்கோட்டையனின் ஒரே வாய்ப்பு த.வெ.க.?
* நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக்கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி 2 மாநில மாநாடுகளை நடத்தி லட்சக்கணக்கில் மக்களை கூட்டி தனது கட்சிக்கு மக்கள் மத்தியில் ஆதரவு இருக்கிறது என்பதை காண்பித்தார்.
* ஆனாலும் கூட, இதுவரை தேர்தலை சந்திக்காத த.வெ.க. தேர்தலில் போட்டியிட்டால் தான் அதனுடைய பலம் என்னவென்று காட்டமுடியும்.
* 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தான் த.வெ.க.வின் பலம் என்னவென்று மற்ற கட்சிகளுக்கு தெரியவரும்.
*வளர்ந்து வரும் கட்சியாக உள்ள த.வெ.க.வில் செங்கோட்டையன் இணைந்து பயணிக்க வாய்ப்புள்ளது.
* தனது அரசியல் வாழ்க்கையில் கடைசிக் கட்டத்தில் இருக்கும் செங்கோட்டையன் த.வெ.க.வில் இணைந்து அக்கட்சியின் கொங்கு மாவட்ட முகமாகவும் பொறுப்பாளராகவும் ஆகுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.
*அரசியலில் பழம் தின்று கோட்டை போட்ட செங்கோட்டையன், அரசியலில் இப்போது தான் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கும் விஜயை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்வாரா என்ற கேள்வி எழலாம். ஆனால் இத்தகைய நம்ப முடியாத முடிவுகள் தான் அரசியலே.
இருப்பினும் செங்கோட்டையன் என்ன முடிவு எடுக்கப் போகிறார் என்பது செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி மக்களுக்கு தெரிந்து விடும்.