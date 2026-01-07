என் மலர்tooltip icon
      எங்கள் கூட்டணி வெற்றி கூட்டணி... இபிஎஸ்- அன்புமணி கூட்டாக பேட்டி
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Jan 2026 10:00 AM IST
      • பாமக தொண்டர்கள் எதிர்பார்த்த கூட்டணி அமைந்துள்ளது.
      • மக்கள் விரோத திமுக கூட்டணியை அகற்றுவதற்காக அதிமுகவுடன் கைகோர்த்துள்ளோம்.

      சென்னை:

      சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லத்திற்கு பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் வருகை தந்தனர். இதன்பின், எடப்பாடி பழனிசாமி- அன்புமணி இடையே நடைபெற உள்ள தமிழக சட்டசபை தேர்தல் தொடர்பான கூட்டணி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இதன்பின், இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அப்போது முதலில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி,

      * அதிமுக கூட்டணியில் அன்புமணி தலைமையிலான பாமக இணைந்துள்ளது.

      * மேலும் சில கட்சிகள் எங்கள் கூட்டணியில் இணைவார்கள்.

      * இயற்கையாக அமைந்த கூட்டணி அதிமுக-பாமக கூட்டணி.

      * திமுக அரசை தூக்கி எறிந்து அதிமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும்.

      * எங்களது கூட்டணி வெற்றிக்கூட்டணி என்றார்.

      இதன்பின்னர் பேசிய அன்புமணி,

      * பாமக தொண்டர்கள் எதிர்பார்த்த கூட்டணி அமைந்துள்ளது.

      * மக்கள் விரோத திமுக கூட்டணியை அகற்றுவதற்காக அதிமுகவுடன் கைகோர்த்துள்ளோம்.

      * வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக பெருவாரியான தொகுதிகளில் வென்று ஆட்சி அமைக்கும் என்றார்.

      TN Assembly Election ADMK Edappadi Palaniswami PMK Anbumani ramadoss தமிழக சட்டசபை தேர்தல் அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் 
