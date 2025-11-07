Live
      பா.ஜ.க. சொல்லியே அ.தி.மு.க.-விலிருந்து வெளியேறியவர்களை ஒன்றிணைக்க முயற்சித்தேன் - செங்கோட்டையன்
      ஈரோடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Nov 2025 1:18 PM IST
      • யார் மீதும் கடுமையான விமர்சனங்களை நான் வைத்தது இல்லை.
      • எடப்பாடி பழனிசாமியின் மகன், மருகன் உள்ளிட்ட உறவினர்கள் தற்போது அ.தி.மு.க.வை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள்.

      ஈரோடு:

      அ.தி.மு.க.வில் இருந்து தனது ஆதரவாளர்கள் நீக்கப்பட்ட நிலையில் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

      * யார் மீதும் கடுமையான விமர்சனங்களை நான் வைத்தது இல்லை.

      * சாதாரண பெண்ணுக்காக சி.பி.ஐ. விசாரணை வேண்டும் என கேட்டவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

      * ஜெயலலிதா வாழ்ந்த இடத்தில் நடந்த கொலைக்காக சி.பி.ஐ. விசாரணை கேட்காதது ஏன்?

      * பா.ஜ.க. என்னை அழைத்து கூட்டணிக்காக பேச வேண்டும் என கூறினர்.

      * என்னை அழைத்து அ.தி.மு.க. ஒன்றிணைய வேண்டும் என பா.ஜ.க. பேசியது.

      * எடப்பாடி பழனிசாமியின் மகன், மருகன் உள்ளிட்ட உறவினர்கள் தற்போது அ.தி.மு.க.வை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றார்.

      Sengottaiyan ADMK Edappadi Palaniswami O Panneer Selvam BJP செங்கோட்டையன் அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் பாஜக 
