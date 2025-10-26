என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
அ.தி.மு.க-வுடன் கூட்டணி விஜயின் எதிர்காலத்திற்கு நல்லது- ராஜேந்திர பாலாஜி
- 41 குடும்பங்களிடம் மனம் விட்டு பேச வேண்டும் என விஜய் நேரில் வரவழைத்துள்ளார்.
- விஜயின் மாஸ், ஓட்டாக மாற தகுதி வாய்ந்த பயிற்சியாளர்கள் தேவை.
அதிமுகவுடன் விஜய் கூட்டணிக்கு வருவது பாதுகாப்பாக அமையும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து மேலும் அவர் கூறியதாவது:-
அதிமுகவுடன் விஜய் கூட்டணி அமைப்பது அவரது எதிர்காலத்திற்கு நல்லது.
மீண்டும் கரூருக்கு சென்றால் அசம்பாவிதம் நிகழலாம் என்பதால் விஜய் அங்கு செல்லவில்லை.
41 குடும்பங்களிடம் மனம் விட்டு பேச வேண்டும் என விஜய் நேரில் வரவழைத்துள்ளார்.
விஜயின் மாஸ், ஓட்டாக மாற தகுதி வாய்ந்த பயிற்சியாளர்கள் தேவை.
அதிமுக கூட்டணிக்கு வந்தால் விஜய்க்கு நல்லது, வரவில்லை என்றாலும் அதிமுகவிற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை.
விஜயை கூட்டணிக்கு அழைக்கவில்லை.. வந்தால் வரவேற்போம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
Next Story