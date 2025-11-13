என் மலர்
வழிபாடு
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் 18 படிகளில் வசிக்கும் 18 தெய்வங்கள்
சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள் ஐயப்பனை தரிசிக்க 18 படிகள் வழியாக அனுமதிக்கப்படுவர். அந்த 18 படிகளிலும் 18 தெய்வங்கள் வசிப்பதாக கருதப்படுகிறது.
ஒன்றாம் படி - சூரியன்
இரண்டாம் படி - சிவன்
மூன்றாம் படி - சந்திரன்
நான்காம் படி - பராசக்தி
ஐந்தாம் படி - செவ்வாய்
ஆறாம் படி - ஆறுமுகப் பெருமான்
ஏழாம் படி - புதன்
எட்டாம் படி - மகாவிஷ்ணு
ஒன்பதாம் படி - குரு பகவான்
பத்தாம் படி - பிரம்மா
பதினோறாம் படி - சுக்ரன்
பன்னிரெண்டாம் படி- திருவரங்கன்
பதின்மூன்றாம் படி - சனீஸ்வரன்
பதினான்காம் படி - எமதர்மன்
பதினைந்தாம் படி - ராகு
பதினாறாம் படி - காளி
பதினேழாம் படி - கேது
பதினெட்டாம் படி - விநாயகர்
