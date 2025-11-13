Live
      சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் 18 படிகளில் வசிக்கும் 18 தெய்வங்கள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Nov 2025 8:33 AM IST
      • சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள் ஐயப்பனை தரிசிக்க 18 படிகள் வழியாக அனுமதிக்கப்படுவர்.
      • ஒவ்வொரு படிகளிலும் ஒவ்வொரு தெய்ம் வசிப்பதாக கருதப்படுகிறது.

      சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்கள் ஐயப்பனை தரிசிக்க 18 படிகள் வழியாக அனுமதிக்கப்படுவர். அந்த 18 படிகளிலும் 18 தெய்வங்கள் வசிப்பதாக கருதப்படுகிறது.

      ஒன்றாம் படி - சூரியன்

      இரண்டாம் படி - சிவன்

      மூன்றாம் படி - சந்திரன்

      நான்காம் படி - பராசக்தி

      ஐந்தாம் படி - செவ்வாய்

      ஆறாம் படி - ஆறுமுகப் பெருமான்

      ஏழாம் படி - புதன்

      எட்டாம் படி - மகாவிஷ்ணு

      ஒன்பதாம் படி - குரு பகவான்

      பத்தாம் படி - பிரம்மா

      பதினோறாம் படி - சுக்ரன்

      பன்னிரெண்டாம் படி- திருவரங்கன்

      பதின்மூன்றாம் படி - சனீஸ்வரன்

      பதினான்காம் படி - எமதர்மன்

      பதினைந்தாம் படி - ராகு

      பதினாறாம் படி - காளி

      பதினேழாம் படி - கேது

      பதினெட்டாம் படி - விநாயகர்

