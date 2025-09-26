என் மலர்tooltip icon
      நவராத்திரி ஸ்பெஷல்

      நவராத்திரியின் 5ம் நாள் இன்று..! ஸ்கந்தமாதா தேவிக்கு உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரங்கள்
      நவராத்திரியின் 5ம் நாள் இன்று..! ஸ்கந்தமாதா தேவிக்கு உச்சரிக்க வேண்டிய மந்திரங்கள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Sept 2025 9:00 AM IST (Updated: 26 Sept 2025 9:00 AM IST)
      • சிறப்பு மந்திரங்களை உச்சரிப்பதன் மூலம் நவராத்திரி விரதத்தை நிறைவு செய்யலாம்.
      • நவதுர்க்கை எனப்படும் ஒன்பது வடிவங்களில் துர்க்கை தேவி தன்னை வெளிப்படுத்துகிறாள்.

      நவராத்திரியின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் உரிய 9 துர்கை தெய்வங்களின் மந்திரங்கள், ஸ்லோகங்கள் மற்றும் போற்றிகள் அந்தந்த தெய்வங்களின் அருளைப் பெற உதவும்.

      ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குறிப்பிட்ட துர்கை ரூபத்தை வழிபட்டு, அவர்களின் சிறப்பு மந்திரங்களை உச்சரிப்பதன் மூலம் நவராத்திரி விரதத்தை நிறைவு செய்யலாம்.

      நவதுர்க்கை எனப்படும் ஒன்பது வடிவங்களில் துர்க்கை தேவி தன்னை வெளிப்படுத்துகிறாள். நவராத்திரியில் மா துர்க்கையின் இந்த ஒன்பது வடிவங்களில் ஒன்று ஒவ்வொரு நாளும் வழிபாடு செய்யப்படுகிறது.

      அதன்படி, நவராத்திரியின் ஐந்தாம் நாளான இன்று, துர்கா தேவியின் ஸ்கந்தமாதா வடிவத்தை வழிபடும் நாளாகும்.

      சிறப்பு மந்திரங்கள்:

      ஓம் ஸ்கந்தமாதாயை நமஹ.

      ஹ்ரீம் க்லீம் ஸ்வாமினியை நம.

      இந்த மந்திரம், தாமரை மலர் ஏந்திய, சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்த, மங்களகரமான ஸ்கந்த மாதா தேவியை போற்றி வணங்குவதாகும். இவரது பூஜை சக்தி, பாதுகாப்பு மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டுவருவதாக நம்பப்படுகிறது.

      நவராத்திரி நவராத்திரி விழா மந்திரங்கள் ஸ்லோகம் Navarathri Navarathri Festival Mantras slogans 
