'அகாய்' கோலி முதல் கூட்டநெரிசல் வரை.. 2024 இல் இந்தியர்கள் அதிகம் தேடிய வார்த்தைகளின் அர்த்தங்கள்

ஒவ்வொரு ஆண்டில் முடிவிலும் அந்த ஆண்டு கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட டாப் 10 விஷயங்களை அந்நிறுவனம் வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் 2024 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில் இந்தாண்டு கூகுளில் இந்திய அளவில் அதிகமாக அர்த்தங்கள் தேடப்பட்ட வார்த்தைகளின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

2024ம் ஆண்டில் கூகுளில் இந்திய அளவில் அதிகமாக அர்த்தங்கள் தேடப்பட்ட வார்த்தைகள்:

1. All Eyes on Rafah

2024ம் ஆண்டில் கூகுளில் இந்திய அளவில் அதிகமாக அர்த்தங்கள் தேடப்பட்ட வார்த்தைகளின் பட்டியலில் 'All Eyes on Rafah' முதலிடத்தை பெற்றுள்ளது. பாலஸ்தீன நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருவதை கண்டிக்கும் விதமாக 'All Eyes on Rafah' என்ற இணையத்தில் ட்ரெண்டானது குறிப்பிடத்தக்கது.

2. Akaay

இப்பட்டியலில் பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் கோலி - அனுஷ்கா தம்பதியின் மகன் பெயரான Akaay 2ம் இடம் பிடித்துள்ளது. அகாய் என்ற பெயருக்கு அழிவில்லாதவன் என்று அர்த்தமாகும்.

3. Cervical Cancer

கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் (Cervical Cancer) என்ற வார்த்தை இப்பட்டியலில் 3-ம் இடம் பிடித்துள்ளது. இந்தியாவில் பெண்கள் அதிக அளவில் இந்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

4. Tawaif

Tawaif என்ற வார்த்தை இப்பட்டியலில் 4-ம் இடம் பிடித்துள்ளது. பண்டைய காலத்தில் குறிப்பாக முகலாயர் ஆட்சி காலத்தில் மன்னர்கள் மற்றும் பணக்காரர்கள் முன்பு நடனமாடும் பெண்களை Tawaif என்று அழைப்பர்.

5. Demure

இப்பட்டியலில் Demure என்ற வார்த்தை 5-ம் இடம் பிடித்துள்ளது. இந்த வார்த்தைக்கு அமைதியான அடக்கமான பெண்கள் என்று அர்த்தமாகும்.

6. Pookie

Pookie என்ற வார்த்தை இப்பட்டியலில் 6-ம் இடம் பிடித்துள்ளது. தங்களுக்கு பிடித்தமான நபரை செல்லமாக அழைப்பதை Pookie என்று சொல்கிறார்கள்.

7. Stampede

Stampede என்ற வார்த்தை இப்பட்டியலில் 7-ம் இடம் பிடித்துள்ளது. இந்த வார்த்தையை நாம் அடிக்கடி ஆங்கில செய்திகளில் படித்திருப்போம். பெருமளவிலான மக்கள் ஒரே இடத்தை நோக்கி ஓடுவதை Stampede என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். உ.பி. மாநிலம் ஹத்ராஸில் ஏற்பட்ட கூட்டநெரிசலில் பலர் உயிரிழந்ததை அடுத்து Stampede என்ற வார்த்தை இந்திய அளவில் ட்ரெண்டானது.

8. Moye Moye

Moye Moye என்ற வார்த்தை இப்பட்டியலில் 8-ம் இடம் பிடித்துள்ளது. இந்த வார்த்தையை பலரும் ரீல்ஸ்களில் கேட்டிருப்பீர்கள். இந்த வார்த்தைக்கு தனிமையில் அல்லது சோகத்தில் இருப்பது என்று அர்த்தமாகும்.

9. Consecration

Consecration என்ற வார்த்தை இப்பட்டியலில் 9-ம் இடம் பிடித்துள்ளது. ஒரு இடத்தையோ ஒரு செயலையோ இறைவனின் பெயரால் புனிதமாக்கும் செயலுக்கு Consecration என்று அர்த்தமாகும்.

10. Good Friday

Good Friday என்ற வார்த்தை இப்பட்டியலில் 10-ம் இடம் பிடித்துள்ளது. புனித வெள்ளி என்பது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயிர் நீத்த நாளாகும்.