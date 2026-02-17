Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டில் அமெரிக்காவில் இந்தியர் கைது
      X
      அமெரிக்கா

      சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றச்சாட்டில் அமெரிக்காவில் இந்தியர் கைது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Feb 2026 12:35 PM IST
      • நாடுகடத்தல் நடவடிக்கைகள் முடியும் வரை காவலில் வைக்கப்படுவார்.
      • ஆவணமின்றி புலம்பெயர்ந்தோருக்கு எதிரான நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

      சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது உள்பட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் இந்திய வம்சாவெளியை சேர்ந்த நபரை அமெரிக்க குடியுரிமை அதிகாரிகள் (ICE) கைது செய்துள்ளனர். அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சியில் வொடெலா யஷஸ்வி கோட்டப்பள்ளி என்ற நபர் 13 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது, கொள்ளையடித்தது மற்றும் பொது அமைதியை சீர்குலைத்தது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் கைதாகியுள்ளார்.

      இது குறித்து அமெரிக்க குடியுரிமை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், "இந்தியாவைச் சேர்ந்த சட்டவிரோத குடியேறிய வோடேலா யஷஸ்வி கோட்டப்பள்ளி என்பவர் நியூ ஜெர்சியில் பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் திருட்டு குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறார். அவரை நாடுகடத்தல் நடவடிக்கைகள் முடியும் வரை நாங்கள் காவலில் வைத்திருப்போம்," என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்-இன் இரண்டாவது பதவிக் காலத்தில் ஆவணமின்றி புலம்பெயர்ந்தோருக்கு எதிராக ICE நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், குற்றங்களில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட வெளிநாட்டினர் சம்பந்தப்பட்ட கைதுகள் மற்றும் தடுப்புக்காவல் விவரங்களை ICE பகிரங்கமாகப் பகிர்ந்துள்ளதால் இந்த அமலாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

      டிசம்பரில், ஓரிகானில் இரண்டு பேர் கொல்லப்பட்ட பயங்கரமான விபத்தில் தொடர்புடைய இந்திய லாரி ஓட்டுநர் சம்பந்தப்பட்ட மற்றொரு வழக்கின் விவரங்களையும் ICE வெளியிட்டது. 2022 நவம்பரில் அரிசோனா வழியாக ஓட்டுநர் அமெரிக்காவிற்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைந்ததாகவும், பின்னர் கலிபோர்னியா மாநில அதிகாரிகளிடமிருந்து பணி அங்கீகார மற்றும் வணிக ஓட்டுநர் உரிமத்தைப் பெற்றதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

      அமெரிக்காவில் கனரக சரக்கு வாகனங்களை ஓட்டும் இந்தியர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இதேபோன்ற விபத்துகளைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கு நடந்தது. சமீபத்திய மாதங்களில், புளோரிடா மற்றும் கலிபோர்னியாவில் ஆவணமற்ற இந்திய லாரி ஓட்டுநர்கள் சம்பந்தப்பட்ட குறைந்தது மூன்று ஆபத்தான விபத்துகளை அமெரிக்க அதிகாரிகள் எடுத்துரைத்துள்ளனர்.

      USA America Indian Arrest அமெரிக்கா இந்தியர் கைது 
      Next Story
      ×
        X