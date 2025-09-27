Live
      அரசியலில் விஜய் ஒரு கத்துக்குட்டி- கடம்பூர் ராஜூ
      X
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Sept 2025 6:12 PM IST
      • நாமக்கல்லில் இன்று பிற்பகலில் தேர்தல் பரப்புரை நடத்தினார்.
      • அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணி குறித்து விமர்சித்து பேசினார்.

      தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் இன்று நாமக்கல் மற்றும் கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

      நாமக்கல்லில் இன்று பிற்பகலில் தேர்தல் பரப்புரை நடத்தினார்.

      அப்போது, அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணி குறித்து விமர்சித்து பேசினார்.

      இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, "அரசியலில் விஜய் ஒரு கத்துக்குட்டி" என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார்.

      ஜெயலலிதா கூறியதற்கு மாறாக அதிமுக பொருந்தா கூட்டணி வைத்துள்ளதாக பேசிய நிலையில் கடம்பூர் ராஜூ பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

      இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:-

      அதிமுக- பாஜக கூட்டணி பற்றி பேச விஜய்க்கு தகுதி இல்லை.

      எடப்பாடி பழனிசாமி தொகுதி வாரியாக செல்கிறார். ஆவாங், விஜய் மாவட்ட வாரியாக பயணிக்கிறார்.

      மாவட்டத்திற்கு ஒரு கூட்டம் நடத்தும் விஜய் முதலில் களத்திற்கு வரட்டும்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

