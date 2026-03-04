என் மலர்
தமிழ்நாட்டில் தி.மு.க தொடர்ந்து ஆட்சி அமைத்த சரித்திரமே கிடையாது- விஜய்
- ஊரான் வீட்டு நெய்யில் உங்கள் வீட்டிற்கு ஸ்வீட் செய்யாதீர்கள்.
- நாங்கள் முன்மாதிரி என்று சொல்லும் திமுக ஆட்சிதான் மோசமான ஆட்சிக்கான முன்மாதிரி ஆட்சி.
தஞ்சாவூர் செங்கிப்பட்டியில் தவெக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்துக்கு கழுத்தில் பச்சை துண்டு எண்ட்ரி கொடுத்த தவெக தலைவர் விஜய் உரையாற்றி வருகிறார்.
அப்போது அவர் பேசியதாவது:-
ஒன்னு நீ இல்லைன்னா நான் என மாற்றி மாற்றி மக்களை ஏமாற்றி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி நடப்பதாக விஜய் விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. திமுக தொடர்ந்து ஆட்சி அமைத்த சரித்திரமே கிடையாது.
விஜய் வந்தால் நமக்கு பிழைப்பு போய்விடும் என திமுக- அதிமுக கட்சிகள் பயப்படுகின்றனர்.
நீங்கள் என்னை முடக்கலாம் சிஎம் சார், ஒவ்வொரு வீட்டில் உள்ள விஜயையும், விஜியையும் யாராலும் தடுக்க முடியாது.
ஒவ்வொரு வீட்டில் உள்ள விஜியும் தங்கள் பிரச்சாரத்தை தொடங்கிவிட்டனர். உங்களால் யாரையும் தடுக்க முடியாது.
ஸ்டாலின் தொடரட்டும்; சட்டம்-ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கட்டும் என சமூக வலைதளத்தில் பதிவிடுகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.