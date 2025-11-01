Live
      2026-ல் தி.மு.க.வை ஆட்சியில் அமர்த்த ஓ.பி.எஸ். உள்ளிட்டோர் விரும்புகிறார்கள் - இ.பி.எஸ்.
      2026-ல் தி.மு.க.வை ஆட்சியில் அமர்த்த ஓ.பி.எஸ். உள்ளிட்டோர் விரும்புகிறார்கள் - இ.பி.எஸ்.

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Nov 2025 1:03 PM IST
      • வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு ஒரு குற்றச்சாட்டை செங்கோட்டையன் கூறினார்.
      • செங்கோட்டையன் தி.மு.க.வை எதிர்த்து சட்டமன்றத்தில் ஒரு வார்த்தை கூட பேசியது கிடையாது.

      சேலம்:

      சேலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியதாவது:-

      * வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு ஒரு குற்றச்சாட்டை செங்கோட்டையன் கூறினார்.

      * செங்கோட்டையன் தி.மு.க.வை எதிர்த்து சட்டமன்றத்தில் ஒரு வார்த்தை கூட பேசியது கிடையாது.

      * சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு தங்களை மாற்றிக் கொள்பவர்கள்தான் ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் போன்றோர்.

      * தி.மு.க.வை ஆட்சியில் அமர்த்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் விரும்புகிறார்கள்.

      * 2026 தேர்தலில் தி.மு.க.வுக்கு பி டீமாக செயல்படுவது தான் அவர்களின் விருப்பம் என்றார்.

