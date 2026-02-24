Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      டி20 உலகக்கோப்பை: திலக் வர்மாவுக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சன் விளையாட வேண்டும் - ஸ்ரீகாந்த்
      X

      டி20 உலகக்கோப்பை: திலக் வர்மாவுக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சன் விளையாட வேண்டும் - ஸ்ரீகாந்த்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Feb 2026 12:00 PM IST
      • திலக் வர்மா மோசமான ஷாட் விளையாடி அவுட் ஆனார்.
      • இந்தியா பெரிய ஸ்கோரை துரத்த தொடர்ந்து போராடுகிறது.

      10-வது 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது.

      சூப்பர்-8 சுற்றில் இந்திய அணி தனது முதல் ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்காவிடம் 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றது. அரை இறுதிக்கு இந்தியா தகுதி பெற எஞ்சி உள்ள 2 ஆட்டங்களிலும் (ஜிம்பாப்வே, வெஸ்ட் இண்டீஸ்) கண்டிப்பாக வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

      இந்நிலையில், இந்திய அணியின் பலவீனங்களை முன்னாள் கேப்டன் ஸ்ரீகாந்த் பட்டியலிட்டார்.

      முன்னாள் கேப்டன் ஸ்ரீகாந்த் கூறியதாவது:-

      சஞ்சு சாம்சன் இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11-க்குள் வர வேண்டும் என்றால், திலக் வர்மாவுக்கு இடம் கிடைக்காது. தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் திலக் வர்மா மோசமான ஷாட் விளையாடி அவுட் ஆனார். அப்படி ஒரு ஷாட்டை விளையாடிய பிறகு அவர் களத்தில் இருக்க தகுதியற்றவராக இருந்தார்.

      விராட் கோலி போன்ற ஒரு ரன் இலக்கு துரத்தும் ஒரு வீரர் இல்லாதது அணியில் பெரிய ஓட்டையை தெளிவாக காட்டுகிறது. அவர் இல்லாமல் இந்தியா பெரிய ஸ்கோரை துரத்த தொடர்ந்து போராடுகிறது. இதனால் அனைத்து அணிகளும் முதலில் பேட்டிங் செய்து இந்தியாவுக்கு ரன்களை இலக்குகளாக நிர்ணயிக்கும் என்றார்.

      டி20 உலகக்கோப்பை இந்தியா T20 World Cup India சஞ்சு சாம்சன் திலக் வர்மா ஸ்ரீகாந்த் Sanju samson Tilak Verma Srikanth 
      Next Story
      ×
        X