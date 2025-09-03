என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
ஐசிசி ஒருநாள் தரவரிசை: முன்னாள் உலக சாம்பியனை முந்தியது ஆப்கானிஸ்தான்
- ஒருநாள் போட்டிகளின் அணிகள் தரவரிசை பட்டியலை ஐ.சி.சி. வெளியிட்டது.
- இந்த தரவரிசையில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது.
துபாய்:
ஒருநாள் போட்டிகளின் அணிகள் தரவரிசை பட்டியலை ஐ.சி.சி. வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த தரவரிசையில் இந்தியா முதலிடத்திலும், நியூசிலாந்து 2-வது இடத்திலும், ஆஸ்திரேலியா 3-வது இடத்திலும் உள்ளன.
இலங்கை, பாகிஸ்தான், தென் ஆப்பிரிக்கா ஆகியவை 4,5,6 ஆகிய இடங்களில் உள்ளன.
ஆப்கானிஸ்தான் அணி 7வது இடத்தில் உள்ளது. இங்கிலாந்து அணி 8-வது இடத்துக்கு சரிந்துள்ளது
இந்த ஆண்டில் நடந்த இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர், சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடர்களில் அனைத்துப் போட்டிகளிலும் தோற்று மோசமான ஆட்டத்தை இங்கிலாந்து அணி வெளிப்படுத்தி இருந்தது. இதனால் இங்கிலாந்து அணி 8-வது இடத்துக்கு சரிந்துள்ளது.
இங்கிலாந்து அணி கடந்த 2019ம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Next Story