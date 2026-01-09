என் மலர்
பொது மருத்துவம்
சிறந்த தூக்கத்திற்கு வித்தாகும் உடற்பயிற்சி
- நடைப்பயிற்சி மட்டுமின்றி ஓட்டம், நீச்சல், யோகா, பளு தூக்குதல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகளில் ஈடுபடலாம்.
- இதய ஆரோக்கியம் காக்கப்படும்.
உடல் நலனை பேண பின்பற்றக்கூடிய நன்மை பயக்கும் பழக்கங்களில் உடற்பயிற்சியும் ஒன்றாகும். நடைப்பயிற்சி மட்டுமின்றி ஓட்டம், நீச்சல், யோகா, பளு தூக்குதல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகளில் ஈடுபடலாம்.
அதன் சில நன்மைகள்:
* சிறந்த தூக்கத்திற்கு வித்திடும்.
* உடல் எடை மேலாண்மையை நிர்வகிக்கும்.
* உடலின் ஆற்றலை அதிகரிக்க செய்யும்.
* மன அழுத்தத்தை குறைக்கும்.
* இதய ஆரோக்கியம் காக்கப்படும்.
* மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
Next Story