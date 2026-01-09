Live
      சிறந்த தூக்கத்திற்கு வித்தாகும் உடற்பயிற்சி
      சிறந்த தூக்கத்திற்கு வித்தாகும் உடற்பயிற்சி

      9 Jan 2026
      • நடைப்பயிற்சி மட்டுமின்றி ஓட்டம், நீச்சல், யோகா, பளு தூக்குதல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகளில் ஈடுபடலாம்.
      • இதய ஆரோக்கியம் காக்கப்படும்.

      உடல் நலனை பேண பின்பற்றக்கூடிய நன்மை பயக்கும் பழக்கங்களில் உடற்பயிற்சியும் ஒன்றாகும். நடைப்பயிற்சி மட்டுமின்றி ஓட்டம், நீச்சல், யோகா, பளு தூக்குதல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகளில் ஈடுபடலாம்.

      அதன் சில நன்மைகள்:

      * சிறந்த தூக்கத்திற்கு வித்திடும்.

      * உடல் எடை மேலாண்மையை நிர்வகிக்கும்.

      * உடலின் ஆற்றலை அதிகரிக்க செய்யும்.

      * மன அழுத்தத்தை குறைக்கும்.

      * இதய ஆரோக்கியம் காக்கப்படும்.

      * மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.

