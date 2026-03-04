என் மலர்tooltip icon
      என்ன செய்தார் விஜய்? - தங்கையின் கேள்விக்கு வீடியோ பகிர்ந்து பதிலடி கொடுத்த சிபி சத்யராஜ்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 March 2026 8:11 PM IST
      • திவ்யா தொடர்ந்து தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து கடுமையாக விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகிறார்.

      திமுகவில் இணைந்துள்ள நடிகர் சத்யராஜ் மகள் திவ்யா தொடர்ந்து தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து கடுமையாக விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகிறார்.

      அவ்வகையில் திவ்யா சத்யராஜ் அண்மையில் அவரிடம் 2 கேள்விகளை கேட்டிருந்தார். ஒன்று, அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பு நீங்கள் மக்களுக்கு என்ன செய்திருக்கிறீர்கள்? அடுத்த கேள்வி நீங்கள் கொள்ளை தலைவராக பெரியாரை வைத்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் உங்கள் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் பெண்களை இப்படி தப்பா பேசுறாங்க, இதை சகித்துக்கொள்ள முடியாது என்று பேசியிருந்தார். திவ்யாவின் கேள்விகளுக்கு த.வெ.க தொண்டர்களும், விஜய் ரசிகர்களும் பதிலடி கொடுத்தனர்.

      இந்நிலையில், விஜயின் தீவிர ரசிகரான சிபி சத்யராஜ் தனது அப்பா நடித்த அரசியல் படமான அமைதிப்படை படத்தின் காட்சியை பகிர்ந்து தனது சகோதரிக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

      சிபிராஜ் தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில், அமைதிப்படை படத்தில் மணிவண்ணனிடம் பேசும் சத்யராஜ், 'மணியா வரலாறை தெரிஞ்சுக்க' என வசனத்தை வைத்து விட்டு விஜய் இதுவரை செய்த உதவிகள் தொடர்பான வீடியோவை பகிர்ந்து பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

