      இந்த வார விசேஷங்கள் (11-11-2025 முதல் 17-11-2025 வரை)
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Nov 2025 10:34 AM IST
      • திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.
      • திருத்தணி முருகப் பெருமான் கிளி வாகன சேவை.

      11-ந் தேதி (செவ்வாய்)

      * திருஇந்தளூர் பரிமள ரெங்கநாதர் கருட வாகனத்தில் பவனி.

      * திருநெல்வேலி காந்திமதியம்மன் தவழும் கண்ணன் அலங்காரம்.

      * திருமயம் சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      12-ந் தேதி (புதன்)

      * திருநெல்வேலி காந்திமதியம்மன் சிவபூஜை செய்தல், இரவு சப்தா வர்ண பல்லக்கில் பவனி.

      * திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * தூத்துக்குடி பாகம்பிரியாள், தென்காசி உலகம்மை, பத்தமடை மீனாட்சி அம்மன் தலங்களில் பவனி.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      13-ந் தேதி (வியாழன்)

      * சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

      * திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

      * திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      14-ந் தேதி (வெள்ளி)

      * திருநெல்வேலி காந்திமதியம்மன் அதிகாலை தவசுக்கு புறப்படுதல்.

      * திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் புறப்பாடு.

      * ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்க பல்லக்கில் பவனி.

      * திருத்தணி முருகப் பெருமான் கிளி வாகன சேவை.

      * கீழ்நோக்கு நாள்.

      15-ந் தேதி (சனி)

      * சுமார்த்த ஏகாதசி.

      * சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன், தூத்துக்குடி பாகம்பிரியாள், கோவில்பட்டி செண்பகவல்லி அம்மன், வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை, தென்காசி உலகம்மை, பத்தமடை மீனாட்சி அம்மன் தலங்களில் திருக்கல்யாண வைபவம்.

      * உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் பஞ்ச மூர்த்திகளுடன் புறப்பாடு.

      * கடையம் விசுவநாதர் திருக்கல்யாணம்.

      * மேல்நோக்கு நாள்.

      16-ந் தேதி (ஞாயிறு)

      * முகூர்த்த நாள்.

      * வைஷ்ணவ ஏகாதசி.

      * மாயவரம் கவுரிநாதர் கடைமுகம், உற்சவ தீர்த்தவாரி, விருட்சப சேவை.

      * திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் திருவனந்தல் ஆரம்பம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

      17-ந் தேதி (திங்கள்)

      * பிரதோஷம்.

      * முடவன் முழுக்கு.

      * ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணியும் விழா.

      * திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் கார்த்திகை உற்சவம் ஆரம்பம்.

      * திருவெண்காடு, திருக்கழுக்குன்றம், திருவாடானை, திருக்கடவூர் தலங்களில் 1008 சங்காபிஷேகம்.

      * சமநோக்கு நாள்.

