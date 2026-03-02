என் மலர்
உலகம்
நாங்கள் விரும்பினால் மட்டுமே போர் முடிவுக்கு வரும்- அமெரிக்கா
- அமெரிக்கர்களின் மரணத்திற்கு காரணமானவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள்.
- ஈரானின் முகமூடி கிழிந்து உண்மை முகம் தெரியவந்துள்ளது.
நாங்கள் விரும்பினால் மட்டுமே போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம் என அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது.
அமெரிக்கர்களின் மரணத்திற்கு காரணமானவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் என்றும் அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இந்தப் போரை நாங்கள் தொடங்கவில்லை, ஆனால் போரை அதிபர் டிரம்ப் முடித்து வைப்பார் என அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், விரக்தியில் அண்டை நாடுகளின் பொதுமக்கள் மீதே தாக்குதல் நடத்தியதன் மூலம் ஈரானின் முகமூடி கிழிந்து உண்மை முகம் தெரியவந்துள்ளது.
ஏவுகணைகள், டிரோன், அணுசக்தி தொழிற்சாலைகளை தவிர வேறு எந்த வசதிகளையும் ஈரான் செய்யவில்லை.
நாங்கள் பாதுகாவலர்கள் அல்ல, போர்வீரர்கள் என்றும் அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் பீட் ஹெக்செத் பேட்டி அளித்துள்ளார்.
