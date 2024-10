இதுதான் நிஜம்.. எக்ஸ் ஆபீசுக்குள் தண்ணீர் சிங்க் உடன் நுழையும் மஸ்க் - வீடியோ மீண்டும் வைரல்

எலான் மஸ்க் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பிரபல சமூக ஊடகமான ட்விட்டரை 44 பில்லியன் டாலர் விலைக்கு வாங்கினார். அதோடு பணிநீக்கம் செய்வது என அந்நிறுவனத்தில் பல மாற்றங்களை கொண்டுவந்தார். ட்விட்டருக்கு எக்ஸ் என்ற பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டதும் அதில் அடக்கம்.

இந்நிலையில் கடந்த 2 வருடங்களுக்கு முன்னர் இதே நாளில் கையில் தண்ணீர் சிங்க் உடன் தான் ட்விட்டர் அலுவலகத்திற்குள் முதன்முறையாக நுழைந்த புகைடபத்தை பதிவிட்டு "Let that sink in!". இதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்று பொருள்படும்படி தற்போது பதிவிட்டுள்ளார்.

Let that sink in! https://t.co/It4dPAKSk7 — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2024

நிறுவனத்தின் சிஇஓ பராக் அகர்வால், தலைமை அதிகாரி விஜய காதே உட்பட முக்கிய பிரமுகர்களை டிவிட்டரில் இருந்து நீக்கம் செய்ததை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்று பொருள்படும்படி அவர் அப்போது சிங்க் உடன் வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.