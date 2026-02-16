Live
      புதுச்சேரியிலும் தவெகவிற்கு விசில் சின்னம் ஒதுக்கீடு - விஜய் அறிக்கை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Feb 2026 5:53 PM IST
      • விரைவில் தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
      • முதல்முறையாக தவெக தேர்தலை சந்திக்கிறது.

      தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து புதுச்சேரியிலும் தவெகவிற்கு விசில் சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்து தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

      இதனையொட்டி தவெக தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அன்றாடப் பணிகளையும் செயல்பாடுளையும் ஒருங்கிணைக்க, அம்மாநிலத்திற்கென புதியதாக நிர்வாகக் குழு நியமிக்கப்படுகிறது.

      இந்தக் குழு பற்றிய விவரம் வருமாறு

      1. திரு. A. சையத் முகமது காசிம்

      2. திரு.K.புதியவன்

      3. திரு. V.சாமிநாதன் Ex MLA

      4. திரு. K.A.U.அசனா Ex. MLA

      5. திரு. பெரியசாமி Ex.MLA

      6. திரு. VJ.சந்திரன் Ril, 10,

      7. திரு. AG.வலந்தன

      8. திரு. R. நிரேஷ் குமார்

      9. திரு. V.ராமு

      10. திரு. N.மணிபாலன்

      11. திரு. V.பிரதீபன்

      12. திரு.S.பிரபு

      13. திரு. 5.ராஜசேகர்

      14. திரு. N.சந்திரசேகரன்

      15. திருமதி. M.K.சத்யா

      16. திரு. K.செந்தில் குமார்

      17. திரு. N.வசந்தராஜா

      18. திரு. M.சரவணன்

      19. திரு. A.சந்திரபாலன்

      20. திரு. B.யூசப்

      21. திரு. P.வேல்முருகன்

      22. திரு. N.விஜி

      23. திரு. T.சுகுமார்

      24. திரு. K.பாரதிதாசன்

      25. திரு.S.பிரான்சிஸ்

      26. திரு. 1.கிளார் பேட்ரிக்

      27. திரு. M.மணிகண்டன்

      28. திரு. G.குமரவேல்

      29. திரு. B.பாலாசுதாகர்

      30. திரு. M.பிரிஜேஷ்

      எனது உத்தரவு மற்றும் வழிகாட்டுதலின்படி, பொதுச்செயலாளர் திரு.என்.ஆனந்த் அவர்களுடன் இணைந்து இயங்கும் இந்தப் புதிய நிர்வாகக் குழுவிற்குக் கழக நிர்வாகிகள். தோழர்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

      இந்த நேரத்தில் உங்களுடன் இன்னொரு மகிழ்ச்சியான செய்தியைப் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறேன். 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடும் நமது தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்குத் தேர்தல் ஆணையம் வெற்றிச் சின்னமான விசில் சின்னத்தை ஒதுக்கியிருப்பதை அனைவரும் அறிவீர்கள். தற்போது புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கும் அதே விசில் சின்னத்தைத் தேர்தல் ஆணையம் நமக்கு ஒதுக்கியிருக்கிறது என்பதையும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நல்லதே நடக்கும்! வெற்றி நிச்சயம்!" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

      TVK vijay Assembly election Whistle தவெக விஜய் சட்டமன்ற தேர்தல் விசில் புதுச்சேரி Pondicherry 
