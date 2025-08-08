என் மலர்
அ.தி.மு.க., பா.ஜ.க.வுடன் கூட்டணி இல்லை- விஜய் திட்டவட்டம்
- மதுரையில் நடக்கும் 2-வது மாநில மாநாட்டின் மீது விஜய் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
- மாற்றத்தை நோக்கியே என் பயணம் இருக்கிறது.
சென்னை:
சட்டசபை தேர்தலை எதிர்கொள்ள த.வெ.க. தலைவர் விஜய் முழுவீச்சில் தயாராகி வருகிறார். தற்போது, மதுரையில் நடக்கும் 2-வது மாநில மாநாட்டின் மீது அவர் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இந்தநிலையில் விஜய் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி பத்திரிகையாளரிடம் கலந்துரையாடியுள்ளார். அதன் விவரம் வெளியாகி உள்ளது.
அந்த கலந்துரையாடலில் விஜய் கூறியதாவது:-
எனக்கு எதிராக வரும் எந்த விமர்சனத்தை கண்டும் நான் கலங்குவதில்லை. மாற்றத்தை நோக்கியே என் பயணம் இருக்கிறது. அ.தி.மு.க., பா.ஜ.க.வுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன். த.வெ.க. முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்பதில் நாங்கள் எந்த சமரசமும் இல்லாமல் உறுதியாக இருக்கிறோம். இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
