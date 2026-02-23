Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      வேலூரில் இன்று த.வெ.க தேர்தல் பரப்புரை நிகழ்ச்சி- விஜய் பங்கேற்பு
      X
      வேலூர்

      வேலூரில் இன்று த.வெ.க தேர்தல் பரப்புரை நிகழ்ச்சி- விஜய் பங்கேற்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Feb 2026 8:03 AM IST
      • தவெக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்கிறார்.
      • 4,900 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என தவெக திட்டவட்டம்.

      வேலூர் மாவட்டம் கொல்லமங்கலத்தில் நண்பகல் 12 முதல் 3 மணிவரை தவெக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்கிறார்.

      நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் QR Code உடன் நுழைவுச்சீட்டு பெற்ற 4,900 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என தவெக திட்டவட்டம்.

      தவெக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்கு கர்ப்பிணி, முதியோர், மாணவ- மாணவியர் உள்ளிட்டோர் கட்டாயமாக வரவேண்டாம் என தவெக தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      வேலூர் தவெக தேர்தல் பரப்புரை விஜய் Vellore TVK Election campaign TVK Vijay 
      Next Story
      ×
        X