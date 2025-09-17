என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
த.வெ.க. மாவட்ட செயலாளருக்கு மிரட்டல்- சக நிர்வாகி கைது
- மாவட்ட செயலாளரை வீட்டிற்கே சென்று மிரட்டியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
- இளங்கோ உள்ளிட்ட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை மேற்கு மாவட்ட தவெக மாவட்ட செயலாளர் பிரபுவுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக புகார் எழுந்தது.
மாவட்ட செயலாளர் பதவியில் இருந்து விலக வேண்டும் என மாவட்ட செயலாளரை வீட்டிற்கே சென்று மிரட்டியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இதையடுத்து, மாவட்ட தவெக இணை செயலாளர் இளங்கோ உள்ளிட்ட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
மாவட்ட தவெக இணை செயலாளர் இளங்கோ சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Next Story