      களத்திற்கே வராதவர் களத்தை பற்றி பேசுவது நகைச்சுவை- சீமான்
      திருச்சிராப்பள்ளி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Dec 2025 11:26 AM IST
      திருச்சி:

      நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் குறித்து அவர் கூறியதாவது:-

      * வாக்குரிமையையே காப்பாற்ற போராட வேண்டிய நிலை உள்ளது.

      * உயிரோடு இருப்பவர்களை இறந்தவர்கள் பட்டியலில் சேர்த்துள்ளனர்.

      * மிக குறுகிய காலத்தில் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை நடத்தி முடித்துள்ளனர்.

      * களத்திற்கே வராதவர் களத்தை பற்றி பேசுவது நகைச்சுவையாக உள்ளது.

      * ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் களத்தில் நின்றவர் யார்? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

