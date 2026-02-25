Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முக்கிய தூணாக விளங்கியவர் நல்லக்கண்ணு- பிரேமலதா
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Feb 2026 4:48 PM IST
      • நேர்மையான அரசியல்வாதியாக தன்னை நிலைநிறுத்தியவர்.
      • நல்லகண்ணுவின் சேவை என்றும் நினைவு கூறப்படும்.

      இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஆர்.நல்லக்கண்ணு உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார்.

      நல்லக்கண்ணு மறைவுக்கு தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

      இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

      நேர்மையான அரசியல்வாதி..

      இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முக்கிய தூணாக விளங்கியவர் நல்லகண்ணு

      லஞ்சம், ஊழலுக்கு அப்பாற்பட்ட நேர்மையான அரசியல்வாதியாக தன்னை நிலைநிறுத்தியவர்; பொதுமக்களின் நலனுக்காக போராடிய நல்லகண்ணுவின் சேவை என்றும் நினைவு கூறப்படும்.

      இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

