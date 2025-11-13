Live
      த.வெ.க.வை நாங்கள் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை - நயினார் நாகேந்திரன்
      புதுக்கோட்டை

      த.வெ.க.வை நாங்கள் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை - நயினார் நாகேந்திரன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Nov 2025 12:51 PM IST
      • தி.மு.க.வை சேர்ந்த சேகர்பாபு பா.ஜ.க.வை பற்றி பேச வேண்டியதில்லை.
      • அரசியலில் நிரந்தர நண்பரும் இல்லை, நிரந்தர எதிரியும் இல்லை.

      புதுக்கோட்டையில் பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * டி.டி.வி. தினகரன், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை NDA-வில் இணைப்பது பற்றி காலம் தான் முடிவு செய்யும்.

      * அமைச்சர் சேகர்பாபு சொல்வது உண்மைதான். பா.ஜ.க.வில் 3 ஆண்டுகள் தான் பதவி.

      * 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஒரு வேளை பதவி நீட்டிக்கப்படலாம்.

      * தி.மு.க.வை சேர்ந்த சேகர்பாபு பா.ஜ.க.வை பற்றி பேச வேண்டியதில்லை.

      * அரசியலில் நிரந்தர நண்பரும் இல்லை, நிரந்தர எதிரியும் இல்லை.

      * நடிகர் விஜயின் த.வெ.க.வை நாங்கள் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை.

      * த.வெ.க. இன்னும் ஒரு தேர்தலை கூட சந்திக்கவில்லை.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

      BJP Nainar Nagendran Vijay TVK பாஜக நயினார் நாகேந்திரன் விஜய் தவெக 
