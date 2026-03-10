Live
      Gas Shortage | சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு - கனிமொழி வலியுறுத்தல்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 March 2026 2:11 PM IST
      • கோவிட்-19 தொற்றுநோயின் உச்சக்கட்டத்தின் போது இதேபோன்ற ஒரு போக்கு காணப்பட்டது.
      • சாதாரண மக்கள் நெருக்கடியின் சுமையைத் தாங்க வேண்டியிருந்தது.

      சென்னை :

      தி.மு.க. துணைப் பொதுச்செயலாளரும், மக்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழி எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      தமிழ்நாடு உட்பட தென்னிந்திய மாநிலங்களில் வணிக ரீதியான எல்.பி.ஜி. சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டிருப்பது பொதுமக்களிடையே பரவலான கவலையைத் தூண்டியுள்ளது. பெட்ரோல் போன்ற எரிபொருள்களின் பற்றாக்குறை ஏற்படக்கூடும் என்ற தகவல்கள் இந்த கவலைகளை மேலும் ஆழப்படுத்தியுள்ளன.

      கோவிட்-19 தொற்றுநோயின் உச்சக்கட்டத்தின் போது இதேபோன்ற ஒரு போக்கு காணப்பட்டது, அப்போது மத்திய பா.ஜ.க. அரசின் தாமதமான மற்றும் போதுமான நடவடிக்கை இல்லாததால் சாதாரண மக்கள் நெருக்கடியின் சுமையைத் தாங்க வேண்டியிருந்தது.

      சூழ்நிலையின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு, மத்திய அரசு இந்தப் பிரச்சனையைத் தீர்க்க விரைவாகச் செயல்பட வேண்டும் மற்றும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பரந்த பொருளாதாரத்தையும் பாதிக்கக்கூடிய இடையூறுகளைத் தடுக்க பயனுள்ள நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளார்.



