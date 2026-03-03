Live
      அமித் ஷாவுடன் பேச்சுவார்த்தை: NDA கூட்டணியில் இணைகிறாரா சசிகலா? - இ.பி.எஸ். விளக்கம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 March 2026 9:05 AM IST
      • புதிய கட்சிகள் அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பு உள்ளது.
      • அ.தி.மு.க. கூட்டணி சுமூகமாக உள்ளது. தி.மு.க. கூட்டணியில் தான் குழப்பம் நிலவுகிறது.

      டெல்லியில் அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை விரைவில் தொடங்கும்.

      * தமிழ்நாடு அரசியல் நிலவரம் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுடன் பேசினேன்.

      * தேர்தலில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுடன் விவாதித்தேன்.

      * புதிய கட்சிகள் அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பு உள்ளது.

      * அ.தி.மு.க. கூட்டணி சுமூகமாக உள்ளது. தி.மு.க. கூட்டணியில் தான் குழப்பம் நிலவுகிறது.

      * சசிகலாவை கூட்டணியில் சேர்ப்பது தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுடன் விவாதிக்கவில்லை.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

