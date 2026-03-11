என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
Vijay | என்னை கட்சியை விட்டு நீக்க பாக்குறீங்களா?- விஜய் வருகிறாரா? என்ற கேள்வியால் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கலகலப்பு
- தனக்கே உரித்தான பாணியில் சிரித்துக்கொண்டே திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பதில் அளித்தார்.
- வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
திருச்சியில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக அ.தி.மு.க. மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் அங்கு விரைந்துள்ளனர்.
அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சரான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் இன்று காலை திருச்சி சென்றார். அவரிடம் நிருபர்கள் பிரதமர் மோடி வருகை பற்றி கேள்வி எழுப்பினார்கள். இதற்கு பதில் அளித்த அவர் நிருபர்களை பார்த்து கொஞ்சம் தள்ளுறீங்களா தம்பி, நான் இப்பதான் வரேன். அப்புறம் பேசிக்கலாம் என்றார்.
இருப்பினும் நிருபர்கள் விடாமல் அடுத்த கேள்வியாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு விஜய் வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளதே? என்று கேட்டனர். இதற்கு தனக்கே உரித்தான பாணியில் சிரித்துக்கொண்டே திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பதில் அளித்தார்.
என்னை மாட்டி விட்டு கட்சியில் இருந்து நீக்கப் பாக்குறீங்களா? என்று கலகலப்பாக பதில் அளித்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றார். அவரது இந்த பேட்டி அடங்கிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.