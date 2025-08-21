என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
பாதுகாப்பில்லை என்று பெண்கள் கதறும் குரல் ஸ்டாலின் அங்கிளுக்கு கேட்கவில்லையா?- விஜய்
- பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்காமல் பெண்கள் தன்னை அப்பா என்று அழைத்துக் கொள்கிறோர்.
- ஸ்டாலின் அங்கிள்.. what uncle its very wrong uncle.
மதுரையில் நடைபெற்று வரும் தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் 2வது மாநாட்டில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது:-
தவறு செய்தால் அதை தெரிந்து செய்தால் அது கபட நாடக மு.க.ஸ்டாலின் அங்கிளாகவே இருந்தாலும் விடமாட்டோம்.
உங்கள் ஆட்சி ஊழல் இல்லாமல் நேர்மையாக உள்ளதா? பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு உள்ளதா? பதில் சொல்லுங்கள் அங்கிள்.
பாதுகாப்பில்லை என்று பெண்கள் கதறும் குரல் ஸ்டாலின் அங்கிளுக்கு கேட்கவில்லையா?
பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்காமல் பெண்கள் தன்னை அப்பா என்று அழைக்கிறார். ஸ்டாலின் அங்கிள்.. what uncle its very wrong uncle.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
