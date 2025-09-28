Live
      த.வெ.க. பொறுப்புடன் நடந்திருக்க வேண்டும்: நடிகர்களை பார்க்க சென்று உயிரை விடுவதா? - அன்புமணி
      கரூர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Sept 2025 1:43 PM IST
      • பெரிய இடத்தில் அனுமதி கொடுத்திருக்க வேண்டும்.
      • பார்க்கும் காட்சிகள் அனைத்தும் வேதனையாக உள்ளது.

      கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தாரையும், படுகாயம் அடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் குடும்பத்தாரையும் பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். இதன்பின், செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கூறியதாவது:-

      * திருச்சியில் என்னுடைய நடைபயணத்திலும் மின் தடை ஏற்பட்டது.

      * கேட்ட இடத்தில் அனுமதி கொடுத்திருக்க வேண்டும்.

      * பெரிய இடத்தில் அனுமதி கொடுத்திருக்க வேண்டும்.

      * பார்க்கும் காட்சிகள் அனைத்தும் வேதனையாக உள்ளது. நடிகர்களை பார்க்க சென்று உயிரை விடுவதா?

      * பொதுமக்களும், த.வெ.க.வும் பொறுப்புடன் நடந்திருக்க வேண்டும் என்றார்.

