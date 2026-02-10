Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      ஜி.கே. மணி ஒரு துரோகி- அன்புமணி ராமதாஸ் கடும் தாக்கு
      X
      சென்னை

      ஜி.கே. மணி ஒரு துரோகி- அன்புமணி ராமதாஸ் கடும் தாக்கு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Feb 2026 3:36 PM IST
      • நேற்றைய தினம் நீதிமன்றத்தில் நமக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்துள்ளது.
      • ஜி.கே.மணி செய்த துரோகங்கள் நிறைய இருக்கிறது.

      ராயப்பேட்டை:

      சென்னை ராயப்பேட்டையில் நடைபெற்ற பா.ம.க. மாநில இளைஞரணி பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசியதாவது:-

      * ராமதாசை சுற்றி சில துரோகிகள் இருக்கிறார்கள். அதில் முக்கியமான துரோகி ஜி.கே.மணி.

      * நேற்றைய தினம் நீதிமன்றத்தில் நமக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்துள்ளது. ஆனால் ராமதாசிடம் தவறாக சொல்லி இருக்கிறார்கள்.

      * ராமதாசை சுற்றி இருக்கும் துரோகிகள் அவருக்கு தவறான தகவல்களை சொல்லி அவரது மனதை மாற்றுகிறார்கள்.

      * ஜி.கே.மணி செய்த துரோகங்கள் நிறைய இருக்கிறது. பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பேசும் அளவிற்கு அவருக்கு தகுதி இல்லை என்று பேசினார்.

      Anbumani ramadoss PMK GK Mani அன்புமணி ராமதாஸ் பாமக ஜிகே மணி ராமதாஸ் 
      Next Story
      ×
        X