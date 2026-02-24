Live
      கிரிக்கெட் (Cricket)

      இங்கிலாந்தின் தி ஹன்ட்ரட் தொடரில் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் புறக்கணிப்பு - மொயீன் அலி எதிர்ப்பு
      இங்கிலாந்தின் 'தி ஹன்ட்ரட்' தொடரில் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் புறக்கணிப்பு - மொயீன் அலி எதிர்ப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Feb 2026 10:23 AM IST
      • ஐபிஎல் உரிமையாளர்களுக்குச் சொந்தமான அணிகள், பாகிஸ்தான் வீரர்களை ஏலத்தில் எடுக்க ஆர்வம் காட்டவில்லை
      • இங்கிலாந்தில் இந்த பாகுபாட்டை அனுமதிக்கக் கூடாது.

      இங்கிலாந்தில் நடைபெறவுள்ள 'தி ஹன்ட்ரட்' (The Hundred) கிரிக்கெட் தொடருக்கான வீரர்கள் ஏலம் மார்ச் 11 மற்றும் 12 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது.

      இந்நிலையில், இந்திய ஐபிஎல் (IPL) உரிமையாளர்களுக்குச் சொந்தமான நான்கு அணிகள், பாகிஸ்தான் வீரர்களை ஏலத்தில் எடுக்க ஆர்வம் காட்டவில்லை என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

      மான்செஸ்டர் சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ், எம்ஐ லண்டன், சதர்ன் பிரேவ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் ஆகிய நான்கு அணிகளும் இந்திய உரிமையாளர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இந்த அணிகள் பாகிஸ்தான் வீரர்களைத் தவிர்க்க முடிவு செய்துள்ளதாக பிரிட்டிஷ் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

      இந்நிலையில், THE HUNDRED கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய நிறுவனங்களை உரிமையாளர்களாகக் கொண்ட அணிகளில் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் இடம்பெற மாட்டார்கள் என்பதற்கு இங்கிலாந்து முன்னாள் வீரர் மொயீன் அலி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

      இதுகுறித்து பேசிய மொயீன் அலி, "இங்கிலாந்தில் இந்த பாகுபாட்டை அனுமதிக்கக் கூடாது. வீரர்கள் அனைவரும் இதற்கு எதிராகப் பேச வேண்டும். இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியமும் கவனம் செலுத்தி, இத்தகைய செயல் நடைபெறாமல் இருப்பதை தடுக்கும் என நம்புகிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.

