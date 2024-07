ஸ்கைடிவிங் செய்து அசத்திய மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் செகாவத் .. வைரலாகவும் வீடியோக்கள்

மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சராக உள்ள பாஜக மூத்த தலைவர் கஜேந்திர சிங் செகாவத் ஸ்கைடிவிங் செய்யும் வீடுயோ இணையத்தைக் கலக்கி வருகிறது. இன்று [ஜூலை 13] உலக ஸ்கைடிவிங் தினம் [WORLD SKYDIVING DAY] கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு அதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 56 வயதான கஜேந்திர சிங் செகாவத் ஹரியானா மாநிலம் நார்நவுல் பகுதியில் நிபுணர் உதவியுடன் ஸ்கைடிவிங் செய்துள்ளார்.

மிகவும் பயத்தை ஏற்படுத்தும் ஸ்கைடிவிங் ஸ்டன்டை மத்திய அமைச்சர் துணித்து செய்துள்ளதை நெட்டிஸின்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். இந்த அனுபவம் மிகவும் அருமையாக இருந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Truly exhilarating!On the occasion of World Skydiving Day, had the pleasure of flagging off the new skydiving aircraft and taking a tandem skydive this morning at Skyhigh—India's only civilian skydiving drop zone at Narnaul Airstrip, Haryana.For new and adventurous Bharat,… pic.twitter.com/0Clb8iykw4