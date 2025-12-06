Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      தேர்தல் ஆணையத்திடம் போலி ஆவணம் கொடுத்ததாக அன்புமணி மீது டெல்லி போலீசில் ஜி.கே.மணி புகார்
      X
      டெல்லி

      தேர்தல் ஆணையத்திடம் போலி ஆவணம் கொடுத்ததாக அன்புமணி மீது டெல்லி போலீசில் ஜி.கே.மணி புகார்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Dec 2025 2:07 PM IST
      • அன்புமணி தரப்பில் கொடுக்கப்பட்ட ஆவணங்களை ஏற்று அவரை பா.ம.க. தலைவராக தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்துள்ளது.
      • வருகிற ஆகஸ்டு மாதம் வரை அவரது தலைவர் பதவி உள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      புதுடெல்லி:

      பா.ம.க. நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாசுக்கும், டாக்டர் அன்புமணிக்கும் மோதல் நீடித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் டாக்டர் அன்புமணி தரப்பில் கொடுக்கப்பட்ட ஆவணங்களை ஏற்று அவரை பா.ம.க. தலைவராக தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்துள்ளது. வருகிற ஆகஸ்டு மாதம் வரை அவரது தலைவர் பதவி உள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      இந்த நிலையில் டாக்டர் அன்புமணி மீது டெல்லி போலீசில் டாக்டர் ராமதாஸ் சார்பாக ஜி.கே.மணி இன்று புகார் செய்துள்ளார். அந்த புகாரில், "தேர்தல் ஆணையத்திடம் போலி ஆவணங்களை அளித்து டாக்டர் அன்புமணி மோசடி செய்துள்ளார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

      Election Commission Anbumani ramadoss PMK GK Mani தேர்தல் ஆணையம் அன்புமணி ராமதாஸ் பாமக ஜிகே மணி 
      Next Story
      ×
        X