தினமும் 30 நிமிடம் நடந்தால் கிடைக்கும் 20 நன்மைகள்...
தினமும் 30 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யும் வழக்கத்தை தொடரும்போது உடலானது, கொழுப்பை எரிக்கும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தும். உடலில் படிந்திருக்கும் தேவையற்ற கொழுப்பு சத்துக்களை உறிஞ்ச தொடங்கும். உடல் அமைப்பை மேம்படுத்த விரும்புவோருக்கு இது பயனுள்ளதாக அமையும். குறிப்பாக உடல் எடையை குறைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுபவர்கள் தங்கள் உடற்பயிற்சி வழக்கத்தில் 30 நிமிடங்கள் விறுவிறுப்பான நடைப்பயணத்தையும் மேற்கொள்ளலாம்.
தினமும் 30 நிமிடம் நடந்தால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
* இதய நோய் அபாயத்தை குறைக்க உதவும்.
* உடல் எடையை சீராக பராமரிக்கலாம்.
* மன அழுத்தம் குறையும்.
* உடல் ஆற்றலை அதிகரிக்கும்.
* மனநிலை மேம்படும்.
* ரத்த ஓட்டம் சீராகும்.
* உடல் பருமனை தடுக்கும்.
* பதற்றத்தை தணிக்கும்.
* நுரையீரலின் செயல்திறன் கூடும்.
* உடலுக்கு வைட்ட மின் டி அதிகம் கிடைக்க செய்யும்.
* புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கும்.
* தூக்க தரத்தை மேம்படுத்தும்.
* சுய பாதுகாப்புக்கு நேரம் ஒதுக்க வைக்கும்.
* உடல் சமநிலையை பேண உதவிடும்.
* வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தும்.
* நீரிழிவு நோய் ஆபத்தை குறைக்கும்.
* படைப்பாற்றல் திறனை தூண்டும்.
* எலும்புகள் மற்றும் தசைகளை பலப்படுத்தும்.
* ரத்த அழுத்தத்தை சீராக்கும்.
* நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பெருக்கும்.