காவி நிற ஜெர்சியில் கலக்கும் இந்திய அணி வீரர்கள் - அசத்தல் போட்டோஷூட் படங்கள் வெளியீடு

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) நடத்தும் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் விரைவில் துவங்குகிறது. டி20 உலகக் கோப்பை போட்டிகள் அமெரிக்கா மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் நாடுகளில் நடைபெற இருக்கிறது.

உலகக் கோப்பை தொடரில் கலந்து கொள்ள ஒவ்வொரு நாடும் தனது அணியை அமெரிக்கா அனுப்பி வைத்துள்ளது. மேலும், உலகக் கோப்பையின் பயிற்சி ஆட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்திய அணி வீரர்கள் அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றது.

The Indian team is fired up for the ICC Men's #T20WorldCup 2024 ??? pic.twitter.com/W8e93iMl5c